Стало известно об аресте в деле о строительстве завода по производству С-400

Владелец компании «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве при строительстве объектов «Нижегородского завода 70-летия Победы». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в суде.

Отмечается, что Дегтярев пробудет в СИЗО до 8 сентября включительно.

По информации издания, в 2015 году арестованный был приговорен к восьми годам колонии за хищение 1,3 миллиарда рублей при строительстве объектов космодрома Восточный. Его вместе с тремя подчиненными признали виновными в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов. С каждого взыскали по миллиону рублей штрафа.

В 2018 году Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы, вдвое снизил сроки заключения и поменял режим колонии со строгого на общий. Дочь Дегтярева освободили в зале суда, двое подчиненных оказались на свободе спустя полтора месяца. Сам Дегтярев был освобожден в апреле 2019-го.

«ВИП-Стройинжиниринг» в октябре 2013 года выиграла тендер на строительство «Нижегородского завода 70-летия Победы». Стоимость контракта — более двух миллиардов рублей. По информации издания, контракт не был выполнен полностью, однако в 2016 году завод, производящий элементы зенитных ракетных систем С-400 и радиолокационные комплексы «Небо-М» и «Ниобий», был открыт.

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