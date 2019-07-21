У пропускного пункта в Донбассе нашли бомбу со второго раза

На контрольном пункте въезда — выезда (КПВВ) «Майорское» на линии разграничения в Донбассе обнаружили взрывное устройство. Об этом сообщается на сайте украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Взрывное устройство было обнаружено в районе 12 часов дня. Позже в ГСЧС уточнили, что речь идет о неразорвавшейся 120-миллиметровой артиллерийской мине, которую нашли в 150 метрах от КПВВ. После обнаружения снаряда контрольный пункт прекратил свою работу, чтобы спасатели смогли провести «дополнительное и тщательное обследование территории».

Это уже второй раз за день, когда КПВВ «Майорское» закрывается из-за угрозы взрыва. В первый раз оно было закрыто после того, как в районе 7 утра в службу полиции поступило анонимное сообщение о его минировании. На время проверки сообщения гражданские лица и персонал КПВВ были эвакуированы в безопасное место. Однако, как сообщили в ГСЧС, информация о минировании не подтвердилась, и уже в 9.30 пропускной пункт был снова открыт для транспорта и гражданских лиц.

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Ранее в Донбассе спустя несколько часов после начала бессрочного абсолютного перемирия четверо украинских военных подорвались на мине. Двое из них скончались на месте, еще двое были эвакуированы в больницу. Инцидент произошел в районе подконтрольного ВСУ населенного пункта Счастье около 8 утра.

21 июля в 00 часов 01 минуту в Донбассе вступило в силу новое — бессрочное абсолютное — перемирие. За несколько часов до перемирия украинские силовики обстреляли жилые дома в Первомайске на территории ЛНР, чтобы спровоцировать ополченцев на срыв договоренностей. Один человек погиб, семь человек получили ранения, в том числе трехлетний ребенок.

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