Россия прекратила выпуск двигателей «Протон-М»

Научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш» прекратило производство двигателей для тяжелой ракеты «Протон-М», передает РИА Новости заявление гендиректора предприятия Игоря Арбузова.

По его словам, НПО произвело достаточное количество силовых агрегатов для обеспечения оставшихся пусков «Протон-М», однако в случае необходимости может произвести дополнительную партию.

Как сообщает ТАСС, менеджер также рассказал, что огневые испытания двигателя РД-171МВ для создаваемой средней ракеты «Союз-5» («Иртыш») запланированы на вторую половину декабря, а НПО в нестоящее время производит второй, третий и четвертый силовые агрегаты РД-171МВ.

В марте 2018 года в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) заявили, что в 2023 году на Байконуре закроется одна стартовая установка для запусков «Протон-М», после чего на космодроме останется только одна реально действующая пусковая установка №39 площадки 200 (для коммерческих пусков тяжелого носителя).

Материалы по теме Энергохлам Россия тратит миллиарды на ракетные двигатели. Они устарели и никому не нужны

В марте «Роскосмос» опубликовал видеозапись, в которой РД-171МВ назван «самым мощным в мире ракетным двигателем». В действительности силовой агрегат является самым мощным только из жидкостных ракетных двигателей, тогда как самым мощным ракетным двигателем оказывается твердотопливный боковой ускоритель космического корабля Space Shuttle.

Полностью прекратить эксплуатацию «Протон-М» на космодроме Байконур планируется в 2025 году. Москва такое решение объясняет позицией Нур-Cултан, который недоволен тем, что в топливе ракетных двигателей используется токсичный гептил. В качестве тяжелого носителя «Протон-М» должна сменить «Ангара-А5», запускаемая с Плесецка и, в перспективе, с Восточного.

Разработчик «Союз-5» — ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия», производитель — ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс». Первый старт носителя запланировано провести в 2022 году с космодрома Байконур.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!