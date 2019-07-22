Погоня хохочущих полицейских за «динозавром» попала на видео

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Полицейские из города Плимут, Великобритания, преследовали на машине человека в костюме динозавра и не могли перестать смеяться. Видео опубликовало Mirror.

На ролике мужчина, одетый в 2,5-метровый костюм тираннозавра пытается убежать от патруля, в то время как полицейские не торопятся его догнать, а радуются происходящему. «Становится интересно, как же они вымерли, не так ли?» ― комментирует один из офицеров. В конце патруль все же догоняет «динозавра».

Полицейские выложили видео в своем аккаунте в Twitter с подписью: «Еще один обычный день в Плимуте». Они также попросили подписчиков придумать побольше хороших шуток на тему «почему динозавр пересек дорогу». Твит вызвал множество положительных откликов.

30 декабря 2017 года три человека в костюма тираннозавров «ворвались» в прямой эфир новостей и устроили между собой бой за спиной ведущей новостной программы. «Динозавры» бегали друг за другом по зеленому газону и пытались бороться. Ни журналистка, ни эксперт не обратили внимания на происходящее в кадре.

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