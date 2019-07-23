«Спартак» купит футболиста сборной Уругвая

Московский «Спартак» близок к приобретению полузащитника ПСВ и сборной Уругвая Гастона Перейро. Об этом сообщает голландский De Telegraaf.

«Спартак» согласовал условия сделки с ПСВ. В случае успешных переговоров, трансфер обойдется москвичам в 15 миллионов евро. Красно-белые также согласны на финансовые запросы самого футболиста, однако красно-белым также необходимо договориться с агентом Перейро Пако Касалем.

22 июля сообщалось, что «Спартак» заинтересован в аренде форварда донецкого «Шахтера» Оларенваджи Кайоде. Нигериец ранее принадлежал «Манчестер Сити» и имеет в своем активе четыре матча в составе сборной.

Перейро выступает за ПСВ с 2015 года. В составе клуба он дважды становился чемпионом Голландии. На его счету 42 забитых мяча в 114 матчах за клуб. Также в активе 24-летнего игрока девять матчей и четыре гола в составе сборной Уругвая.

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