Ставшего депутатом Госдумы борца лишили второго олимпийского золота за допинг

Артур Таймазов лишен золотой медали Олимпийских игр 2012 года в вольной борьбе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК).

Спортсмен выиграл награду в весовой категории до 120 килограммов. В результате перепроверки в допинг-пробе Таймазова, выступавшего на Играх в составе сборной Узбекистана, было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Медаль досталась российскому борцу Билялу Махову.

Таймазов остался без второй золотой медали Олимпийских игр. В апреле 2017 года МОК лишил его золота Игр-2008 в Пекине, которое перешло к россиянину Бахтияру Ахмедову. На счету спортсмена остается золотая медаль Олимпиады 2004 года, а также серебро Игр-2000. Он является двукратным чемпионом мира, а также дважды серебряным и бронзовым призером мировых первенств.

На данный момент Таймазов является депутатом Государственной Думы России, заместителем председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

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