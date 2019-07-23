Россия
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Северная Корея захватила российское судно
Ставшего депутатом Госдумы борца лишили второго олимпийского золота за допинг
Сенат США одобрил нового главу Пентагона
Президент Болгарии наложил вето на покупку американских истребителей
От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией
Трамп признал необходимость сотрудничества с Россией
Стали известны любимые сериалы Елизаветы II
Тренер Дадашева прокомментировал его смерть
Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина
Новости партнеров

В России захотели устранить главную проблему скорой помощи

Перейти в «Мою Ленту»

Факт вызова скорой помощи должен автоматически считаться согласием на медицинское вмешательство. С соответствующим предложением выступил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, передает ТАСС.

По его словам, врачи теряют много времени на бюрократические процедуры. «По статистике, 12 минут тратится на получение информированного согласия. Что такое 12 минут, когда у врача, чтобы спасти, есть минута?» — задался вопросом он.

Морозов напомнил, что в настоящий момент врачи скорой не могут оказывать помощь людям без сознания и детям без согласия родителей и законных представителей. «Нам нужно от этого уйти. Если я позвонил в скорую помощь, это мое добровольное согласие на нее», — уточнил свое видение решения проблемы депутат.

Парламентарий отметил, что за гражданином останется право выступить против помощи врачей, однако в этом случае нужно подтвердить решение письменно. Он также добавил, что необходимо установить приоритет приезда полиции по просьбе скорой помощи.

Ранее в июле Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов, призванных ужесточить санкции за создание помех для работы медиков, включая отказ пропускать машины скорой помощи на дорогах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России ужесточили наказание за препятствование работе врачей
Российские врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку»
Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи
Россиянин напал на бригаду скорой помощи
Другие материалы рубрики
Россия12:37Сегодня
Хабаровский край. На месте пожара в палаточном лагере "Холдоми", где сгорело 20 палаток. В результате происшествия погиб ребенок. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

«Не все ребята поняли, что произошло»

В сгоревшем российском лагере погибли дети. Кто виноват в их смерти?
20:31Сегодня

Семью прикованного цепью мальчика назвали благополучной

09:2722 июля

В России стало больше детей с инвалидностью

19:06Сегодня

Полиция предупредила об опасности готовящегося митинга оппозиции в Москве

Россия00:01Сегодня

«Создается ощущение гетто»

Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
20:06Сегодня

Назван инициатор массовых задержаний в Чечне

18:37Сегодня

Стало известно о возвращении цыган в Чемодановку

00:5420 июля

Путин назвал возможную причину для отказа от президентства

Россия00:0311 июля

«С детства им отказывают в уме и будущем»

Как гендерные стереотипы вредят и девочкам, и мальчикам
19:02Сегодня

Раскрыт способ массовой казни в Чечне

18:08Сегодня

Стало известно о стрельбе в доме Кадырова из-за слов о его отце

18:11Сегодня

Вспыхнувшие как спичка палатки сгоревшему лагерю рекомендовали чиновники

Россия
Хабаровский край. На месте пожара в палаточном лагере "Холдоми", где сгорело 20 палаток. В результате происшествия погиб ребенок. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю«Не все ребята поняли, что произошло»
В сгоревшем российском лагере погибли дети. Кто виноват в их смерти?
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
«У нас это до сих пор считается стыдным»
Тысячи россиян не замечают, что выгорают на работе. Это опасно для карьеры и жизни
Семью прикованного цепью мальчика назвали благополучной
В России захотели устранить главную проблему скорой помощи
Полиция предупредила об опасности готовящегося митинга оппозиции в Москве
Назван инициатор массовых задержаний в Чечне
Все материалы
Мир
Борис ДжонсонБорис Джонсон избран новым премьер-министром Великобритании
Он выведет страну из Евросоюза и не повернет ее лицом к России
Трамп признал необходимость сотрудничества с Россией
Сенат США одобрил нового главу Пентагона
Северная Корея захватила российское судно
Президент Болгарии наложил вето на покупку американских истребителей
В Гонконге появилась таинственная жестокая банда в белых футболках
Россия предложила свое решение ситуации в Персидском заливе
Все материалы
Бывший СССР
Шаткий триумф
Зеленский получил абсолютную власть на Украине. Сможет ли он ее удержать?
От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду
Зеленский опять всех обыграл. Каким теперь будет парламент Украины?
Кличко вызвали на допрос
Украинский Минкульт усилится
Обыски в правительстве Украины оказались связаны с американским оружием
В Белоруссии объяснили причину криминализации пропаганды нацизма
Все материалы
Экономика
Ложные посылы
Для чего АКРА запугивает россиян ипотечным кризисом
Начало мусорной революции
Москва переходит к раздельному сбору твердых коммунальных отходов
Кристин ЛагардЕвропейский централ
Когда-то она спасла Францию от кризиса. Теперь в ее руках все деньги Европы
Россия обогнала Европу по росту цен на еду
Объяснена причина аномального наплыва мигрантов в Россию
В британском СМИ перелет «Аэрофлотом» назвали одним из самых комфортных
Украина потребовала от России миллиард долларов за активы в Крыму
Все материалы
Силовые структуры
Российского чиновника осудили за взятки медом и яйцами
«Мне стали говорить, что мальчику жить не надо»
Мигрантка уверена – российский врач убил ее ребенка смертельной инъекцией. Ей не верят
Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина
Падение героев
Бойцы «Альфы» спасли от террористов тысячи людей по всему миру. Теперь их обвиняют в разбое
Россиянина посадили за убийство надругавшегося над ребенком мигранта
«Залить город кровью, чтобы неповадно было»
Он создал одну из самых жестоких банд России. Его киллеры истребляли воров в законе
Михаил Абызов отказался сотрудничать со следствием
Все материалы
Наука и техника
«Не отлично и не ужасно»
Как США устроили самую страшную ядерную катастрофу в истории
Наследили
Полвека назад США обогнали СССР и высадились на Луне. Как это было
Всё, что слито
Больше камер и еще дороже: каким будет новый iPhone?
Найден таинственный древний корабль
Обнаружены признаки неизвестной глобальной катастрофы
В России поставили оценки F-22 и F-35
Раскрыта загадка пустоты рядом с Млечным Путем
Все материалы
Спорт
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
Спортсмен получил отек мозга и скончался в больнице
Алекс Фергюсон«Нельзя думать, что ты лучший в своем деле»
Они — легенды Английской премьер-лиги: как Фергюсон, Гвардиола и Венгер пришли к успеху
Ставшего депутатом Госдумы борца лишили второго олимпийского золота за допинг
Тренер Дадашева прокомментировал его смерть
«Второй сет хожу, хромаю»
Теннисисты «сливают» матчи и зарабатывают миллионы. Их никто не может остановить
Российский боксер Максим Дадашев умер от полученных во время боя травм
Смерть Дадашева назвали суровой правдой бокса
Все материалы
Культура
Кристина Агилера«Мне все еще нравится ломать стереотипы и границы»
Кристина Агилера об образе грязной девчонки, долгой паузе и России
Иван Бандерблог (ака Человек Макак) «Водка, Путин и русская жена»
Как россияне провели время в Италии и при чем тут треш и неразбериха
Долгие проводы
 
Актрису Доронину обокрали в Москве
Стали известны любимые сериалы Елизаветы II
В США экранизируют комикс о Супермене-коммунисте из колхоза
Умер основатель групп The Meters и Neville Brothers
Все материалы
Интернет и СМИ
«YouTube только это и надо»
Пятилетняя россиянка хвастается роскошной жизнью на камеру. И зарабатывает миллионы
Холостяк в диких условиях
Российский ведущий решил найти невесту в лесу. Девушкам пришлось оголяться и унижаться
Россияне атаковали Гагу за разрушенный брак Купера и Шейк
Фанаты супермодели начали мстить певице в соцсетях, но флешмоб вышел из-под контроля
Парень написал бывшей накануне своей свадьбы и стал героем в сети
Познер сравнил Гитлера с героем сказки
Невесту распекли за платный допуск к свадьбе за баснословные деньги
Соловьев пошел в атаку на нашедшего у него вид на жительство в Италии Навального
Все материалы
Ценности
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
«Главное для нас — красота»
Они делали кимоно для императоров, а теперь вживляют в одежду чипы и ДНК медузы
Italian actress Monica Bellucci and French actor and humorist Jamel Debbouze on the set of Asterix and Obelix Meet Cleopatra written by Rene Gosciny and Albert Uderzo, and directed by Alain Chabat. (Photo by Etienne George/Corbis via Getty Images)«В ней не было ничего женственного, кроме тела и хитрости»
За ночь с ней мужчины были готовы отдать жизнь: как жила легендарная Клеопатра
Невесту высмеяли за неподобающее нижнее белье и шляпу на свадьбе
Российским чиновникам захотели запретить ходить в дорогой одежде
Самая молодая миллиардерша в мире снялась в рекламе в прозрачной одежде
Покупателей поразили женские тела без фотошопа в рекламе нижнего белья
Все материалы
Путешествия
«Жизнь замирает только в шаббат»
В этом месте собрались солдаты, воры и циркачи. Тут опасно, но прекрасно
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Забирали кошелек, ничего не находили и убивали от злости»
Как россиянин проехал самые опасные районы ЮАР и выжил
Названы любимые направления российских пенсионеров
Пассажирка ударила парня ноутбуком по голове из ревности к попутчице
Дебоширка попыталась выпрыгнуть из летящего самолета перед посадкой в Москве
Авиакомпания бросила больного ребенка на полу аэропорта из-за опоздания
Все материалы
Из жизни
Евгения Танаева«Не люблю слушать про Россию гадости»
История россиянки о жизни в Калифорнии
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«У тебя вырастут волосы повсюду!»
Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
Брак женщины и призрака пирата XVIII века закончился экзорцизмом
Мясоеды съели сырую белку назло веганам и поплатились
Россиянин поймал гигантскую рыбу
Восьмилетний мальчик шесть лет жил с иглой в шее
Все материалы
Mercedes-Benz С111 празднует полвека
Часть вторая: как концепт-кар поселился на испытательных полигонах
Путешествуем по Исландии на Subaru
Выясняем, каково это путешествовать по Исландии на автомобиле и во сколько это может обойтись
Что рисует дизайнер Bentley в свободное время?
Классические спорткары и гоночные машины в работах Фредерика Дамса
Вот так выглядят гоночные трассы из космоса
Астронавт сфотографировал знаменитые автодромы с борта МКС
Volkswagen выпустил миллионный Touareg
Mercedes-Benz научил гараж в своем музее самостоятельно парковать автомобили
Porsche выпустит серию «винтажных» 911
Все материалы
Дом
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
«К черту эти выселки»
Россиянка купила квартиру в Подмосковье и возненавидела новую жизнь
Нежилой уголок
Россияне отказываются от самого дешевого жилья. Что с ним не так?
Раскрыты данные о недвижимости «грозы российских олигархов»
Французы и итальянцы полюбили жить в центре Москвы
Подмосковные особняки обвалились в цене
Найден способ повысить шансы на ипотеку
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
К развитию российской науки привлекут белорусских ученых
В Марий Эл начали борьбу с убитыми дорогами
В России разработают цифровую образовательную платформу
В России захотели снизить долю курильщиков к 2035 году
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Все материалы