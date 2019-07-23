В России захотели устранить главную проблему скорой помощи

Факт вызова скорой помощи должен автоматически считаться согласием на медицинское вмешательство. С соответствующим предложением выступил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, передает ТАСС.

По его словам, врачи теряют много времени на бюрократические процедуры. «По статистике, 12 минут тратится на получение информированного согласия. Что такое 12 минут, когда у врача, чтобы спасти, есть минута?» — задался вопросом он.

Морозов напомнил, что в настоящий момент врачи скорой не могут оказывать помощь людям без сознания и детям без согласия родителей и законных представителей. «Нам нужно от этого уйти. Если я позвонил в скорую помощь, это мое добровольное согласие на нее», — уточнил свое видение решения проблемы депутат.

Парламентарий отметил, что за гражданином останется право выступить против помощи врачей, однако в этом случае нужно подтвердить решение письменно. Он также добавил, что необходимо установить приоритет приезда полиции по просьбе скорой помощи.

Ранее в июле Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов, призванных ужесточить санкции за создание помех для работы медиков, включая отказ пропускать машины скорой помощи на дорогах.

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