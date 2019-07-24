Роналду «набросился» на полицейского

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал выбежавшего на поле болельщика. Видео появилось в Twitter-аккаунте журналиста Танкреди Пальмери.
Инцидент произошел во время тренировки туринцев перед матчем Международного кубка чемпионов. Полицейский остался удивлен поступком футболиста, Роналду с одноклубниками посмеялись над случившимся.
24 июля «Ювентус» в рамках Международного кубка чемпионов встретится с «Интером». Встреча начнется в 14:30 по московскому времени.
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