Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать

Государственная Дума в среду, 24 июля, приняла во втором чтении поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости». Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Принятые поправки предусматривают выплаты от государства покупателям квартир с криминальным прошлым (одним или несколькими эпизодами незаконного перехода прав собственности в юридической истории) в случае последующего признания сделки незаконной. Компенсацию предлагается предоставлять добросовестным приобретателям жилья — гражданам, которые не знали о том, что сделка по покупке ими квартиры нарушает права предыдущих владельцев.

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«Законопроект защитит граждан, которые, приобретая жилье, не знали о его прошлом, и у которых впоследствии это жилье было истребовано по суду после признания сделки незаконной», — приводятся на сайте слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.

По словам Володина, компенсация может рассчитываться как от суммы реального ущерба, так и от кадастровой оценки «криминальной» квартиры. По замыслу законодателей, норма будет иметь обратную силу: обратиться за компенсацией смогут и те, что лишился жилья после 1 января 2020 года, когда, предположительно, закон вступит в силу.

Ранее законодатели подготовили поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости», защищающие собственников от мошшенничеств с их жильем с помощью электронной подписи.

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