Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать

Государственная Дума в среду, 24 июля, приняла во втором чтении поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости». Об этом сообщается на сайте законодательного органа.
Принятые поправки предусматривают выплаты от государства покупателям квартир с криминальным прошлым (одним или несколькими эпизодами незаконного перехода прав собственности в юридической истории) в случае последующего признания сделки незаконной. Компенсацию предлагается предоставлять добросовестным приобретателям жилья — гражданам, которые не знали о том, что сделка по покупке ими квартиры нарушает права предыдущих владельцев.
«Законопроект защитит граждан, которые, приобретая жилье, не знали о его прошлом, и у которых впоследствии это жилье было истребовано по суду после признания сделки незаконной», — приводятся на сайте слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.
По словам Володина, компенсация может рассчитываться как от суммы реального ущерба, так и от кадастровой оценки «криминальной» квартиры. По замыслу законодателей, норма будет иметь обратную силу: обратиться за компенсацией смогут и те, что лишился жилья после 1 января 2020 года, когда, предположительно, закон вступит в силу.
Ранее законодатели подготовили поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости», защищающие собственников от мошшенничеств с их жильем с помощью электронной подписи.