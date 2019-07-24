Главу наукограда Циолковский посадили за мошенничество

Благовещенский городской суд в Амурской области вынес приговор бывшему главе закрытого наукограда Циолковский Николаю Кохно за мошенничество. Об этом в среду, 24 июля, сообщается в пресс-службе региональной прокуратуры.

Его осудили на шесть лет колонии общего режима и обязали возместить 2,2 миллиона рублей.

По данным прокуратуры, в феврале 2015 года Кохно узнал, что компания «Российские космические системы» планирует построить свой филиал на космодроме Восточный, выделив на эти цели 100 миллионов рублей. Градоначальник воспользовался этой информацией в своих целях: он пообещал руководителю одной из подрядных организаций победу в этом тендере, предложив расплатиться за свои услуги однокомнатной квартирой в Благовещенске. При этом, как отметили в прокуратуре, у Кохно не было возможности повлиять на решение «Российских космических систем» о выборе застройщика.

Подрядная организация получила тендер на строительство филиала, а ее руководитель решил, что этому посодействовал Кохно. Предприниматель в знак благодарности перечислил главе Циолковского 2,2 миллиона рублей — стоимость квартиры.

В ноябре 2018 года Кохно арестовали, уточняет ТАСС.

ЗАТО Циолковский — бывший город Углегорск, который получил новое имя в декабре 2015 года по решению президента России. Он расположен в 180 километрах к северу от Благовещенска, возле космодрома Восточный. В нем живут около 6,5 тысячи человек, в числе которых работники космодрома.

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