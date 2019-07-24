Netflix обвалился

Рыночная капитализация стриминговой компании Netflix снизилась на 24 миллиарда долларов из-за повышения цен на услуги сервиса. Об этом пишет Daily Mail.

Причиной падения капитализации стало замедление роста подписчиков в последние шесть дней. Многих пользователей не устроило повышение стоимости тарифного плана с 11 до 13 долларов в месяц. По всему миру прирост подписчиков составил лишь 2,7 миллиона, что сильно ниже прогноза компании в пять миллионов. В результате акции Netflix упали на 15 процентов.

Резкое замедление глобального роста Netflix, включая первое квартальное падение числа подписчиков из США с 2011 года, остро ставит вопрос о том, сколько люди готовы платить за стриминговые сервисы. С апреля по июнь компания потеряла 126 тысяч подписчиков из США, что составляет менее одного процента от ее 60,1 миллиона платных подписок в стране. Также на данный момент серьезную конкуренцию компании составляют Disney, Apple и другие медиакомпании.

Аналитики говорят, что многие пользователи задумались о соотношении цены к качеству. Компании-конкуренты Netflix воспользовались опытом сервиса. Так, например, сайт Hulu снизил тариф с 8 до 6 долларов в месяц, а стоимость услуг сервиса Disney Plus, который будет запущен в ноябре текущего года, изначально не будет превышать цены Netflix.

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