Названы самые эффективные депутаты Госдумы

Опубликован рейтинг эффективности депутатов Госдумы за 2019 год, его возглавили глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, депутат от КПРФ Сергей Гаврилов и глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 24 июля.

В первую десятку вошли также Антон Гетта, Анатолий Аксаков, Андрей Макаров, Ирина Яровая, Петр Толстой, Виталий Милонов, Леонид Слуцкий.

Как отметил один из составителей рейтинга, политолог Алексей Мартынов, топ-50 — это ядро самых активных депутатов. По его словам, в этом созыве наблюдается большая текучка, некоторые депутаты ушли, многие переходят на другую работу в исполнительную власть.

Политолог утончил, что депутат Гаврилов вошел в рейтинг на фоне протестных акций в Грузии, которые начались после того, как парламентарий в ходе официального мероприятия занял кресло главы грузинского парламента.

Рейтинг был опубликован седьмой раз. При его составлении учитываются законодательная и медиа активность парламентариев, мнения экспертов и народные оценки.

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