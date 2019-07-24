Ярмольник заплатит ФСО еще 400 тысяч рублей

Телеведущего и актера Леонида Ярмольника обязали выплатить более 400 тысяч рублей в пользу Федеральной службы охраны. Такое решение принял Мосгорсуд, сообщает агентство «Москва».

Всего с Ярмольника взыскали почти 833,5 тысячи рублей. В такую сумму был оценен остаточный ущерб, нанесенный им автомобилю ФСО во время аварии, которая произошла в октябре 2016 года. Помимо этого, актер должен оплатить государственную пошлину в размере 11,5 тысячи рублей.

Во время аварии с участием Ярмольника пострадало четыре автомобиля. Машина марки Mercedes, принадлежащая ФСО, по данным истца, была отремонтирована за 1,2 миллиона рублей. 400 тысяч рублей возместила страховая компания, еще 432 тысячи рублей с артиста взыскал Хамовнический суд в апреле 2019 года.

Изначально ФСО потребовало от Ярмольника 800 тысяч рублей. Тот не отрицал свою вину в ДТП, однако оценивал ущерб в меньшую сумму. В суде шоумен высказал сомнение в том, что сотрудники Федеральной службы охраны предоставили корректные документы о стоимости проведенного ремонта.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!