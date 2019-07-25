Раскрыт план возвращения престижа школьной золотой медали

В Госдуму внесен законопроект о возвращении особого статуса школьной золотой медали. Документ доступен на сайте нижней палаты парламента.

Планируется, что при наличии медали «За особые успехи в учении» школьники будут получать дополнительно 11 баллов к результатам ЕГЭ. «По одному баллу за каждый год отличной учебы», — пояснил «Российской газете» инициатор законопроекта, первый зампред думского комитета по энергетике Игорь Ананских. Он считает, что это станет для школьников мотивацией к отличной учебе на все 11 лет.

Руководитель Центра анализа образовательных данных ФИРО РАНХиГС Евгений Малеванов отметил, что современная медаль выдается лишь по результатам двух последних лет обучения. Также он напомнил, что на данный момент все вузы самостоятельно решают, сколько дополнительных баллов давать за награду.

«Поменяем это — нарушим подход к соотношению полномочий вуза по распределению дополнительных баллов. А это может повлечь за собой серьезные поправки в федеральное законодательство», — считает Малеванов.

22 июля в Госдуме призвали не сокращать количество бюджетных мест в университетах ради «задела на будущее». Председатель комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов считает, что нужно пересмотреть «заложенную в закон об образовании формулу, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах».

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