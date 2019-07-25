Россиянка утонула в Черногории

Россиянка утонула в Адриатическом море в Черногории. Сообщение местных экстренных служб передает РИА Новости в четверг, 25 июля.

74-летняя женщина утонула недалеко от пляжа Самсара в поселке Бечичи. По информации Оперативного коммуникационного центра, она умерла своей смертью, на ее теле не обнаружили следов насилия.

Скорая помощь прибыла на место происшествия и констатировала смерть. Личность погибшей не раскрывается.

В июне жительница Великобритании искупалась в бассейне в городе Ориуэла на испанском курорте Коста Бланка и умерла. Во время плавания у 36-летней женщины, имя которой не раскрывается, начались судороги. Медики боролись за жизнь британки в течение 45 минут посредством сердечно-легочной реанимации, но им не удалось ее спасти.

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