Москва потребовала отпустить задержанное в Северной Корее российское судно

Министерство иностранных дело России вызвало временного поверенного в делах Северной Кореи Чин Чжон Хепа в связи с задержанием в КНДР рыболовецкого судна с российскими моряками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

МИД потребовал от Северной Кореи срочно принять меры и урегулировать инцидент с судном «Сянхайлинь-8», на котором находятся 15 российских моряков.

Ранее власти КНДР заявили, что экипаж и корабль должны вернуться на родину после проверки. Российский капитан судна признал факт его захода в территориальные воды Северной Кореи.

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Рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» с 15 россиянами и двумя южнокорейцами на борту было захвачено в ночь на 17 июля. Оно направлялось из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. Причиной ареста КНДР называет пересечение границы «зоны военного охранения», которую КНДР произвольно установила в 50 морских милях от берега.

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