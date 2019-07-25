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Весившая почти 100 килограммов Бейонсе раскрыла секрет похудения

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Бейонсе

Американская певица Бейонсе рассказала, как сбросила вес после рождения двойняшек. Видео на тему похудения она опубликовала в своем YouTube-аккаунте.

Ранее звезда заявляла, что после родов она поправилась почти до 100 килограммов. В начале нового ролика она вновь встает на весы и узнает, что теперь весит около 80. «Предстоит долгий путь», — говорит она и добавляет, что собирается привести себя в форму к выступлению на фестивале Coachella. Она также признается, что после рождения детей чувствовала, что ее тело ей не принадлежит.

В видео упоминается программа 22 Days Nutrition, которую придумал друг Бейонсе — физиолог и тренер Марко Борхес. Исполнительница в течение 44 дней придерживалась этой диеты, которая подразумевала обилие продуктов растительного происхождения и полный отказ от мяса. Кроме того, она активно занималась спортом, включая в свой план тренировок кроссфит и занятия по растяжке. По словам Борхеса, такой рацион питания обеспечил певице энергию и хорошие настроение, а также помог похудеть к появлению на Coachella.

В августе 2018 года Бейонсе призналась, что роды Сэр и Руми были сложными: «Меня раздуло от токсикоза, и к тому времени я уже месяц была привязана к кровати. Мое здоровье и здоровье моих детей было в опасности, так что мне сделали экстренное кесарево сечение». Она добавила, что после этого ее дети несколько недель провели в реанимации для новорожденных.

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