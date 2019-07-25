Россиянина оштрафовали на 87 тысяч рублей из-за фальшивых протоколов чиновника

Суд в Казани приговорил экс-чиновника городского исполкома к двум годам условно за подделку административных протоколов в отношении местного жителя, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Суд установил, что с апреля по август 2018 года на тот момент действующий главный специалист отдела по вопросам общественной безопасности исполкома составил 27 фиктивных протоколов на мужчину якобы за нарушение порядка организации уличной торговли (статья 3.2 КоАП). В итоге человека необоснованно оштрафовали в сумме на 87 тысяч рублей. «В действительности мужчина этих правонарушений не совершал, а чиновник таким образом хотел показать руководству видимость своей работы», — говорится в публикации.

Подсудимого признали виновным по части 1 статьи 285 УК («Злоупотребление должностными полномочиями») и по части 2 статьи 292 УК («Служебный подлог»). На суде он признался в содеянном.

19 июля президент Владимир Путин раскритиковал иркутских чиновников за неэффективную работу во время паводка, а также за чванство и хамство при общении с подтопленцами.

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