Опубликовано видео задержания СБУ российского танкера

Служба безпеки України / YouTube

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала видеозапись задержания российского танкера NEYMA. Ролик опубликован на YouTube-канале ведомства.

На кадрах видно, как судно с украинскими силовиками подходит к российскому танкеру. Затем сотрудники СБУ заходят на борт и осматривают танкер, а после — допрашивают экипаж.

О задержании российского танкера стало известно ранее 25 июля. В СБУ сообщили, что судно задержано в порту Измаила за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе. В ведомстве отметили, что судно NEYMA было переименовано в NIKA SPIRIT, чтобы «скрыть причастность к агрессии в Черном море». В настоящее время готовится ходатайство для ареста.

Случившееся прокомментировали в Министерстве иностранных дел России. Там заявили, что если Киев захватил судно с целью «набора материала» для последующего обмена заключенными, то ему стоит знать, что такой шаг не поможет договориться. Украине также стоит подумать о возможных последствиях таких действий для ситуации в Азовском море, указали в министерстве.

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