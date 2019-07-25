В Калининграде появится новый автомобильный завод

Калининградский автопроизводитель «Автотор», на территории которого собираются модели марок BMW, Hyuindai и Kia, планирует построить новый завод, мощностью 50 тысяч машин в год. Об этом сообщает принадлежащая семье Дамьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Предполагается, что сначала на новом заводе организую линии сборки, а со временем — сборки и покраски. «Суммарные проектные мощности холдинга останутся прежними – 250 тыс. машин в год. На новые линии будут перенесены некоторые уже выпускаемые модели – при появлении их обновленных версий», — уточнил гендиректор «Автотор холдинга» Александр Сорокин.

Строительство завода предусмотрено в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В общей сложности на нацпроект к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!