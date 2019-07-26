Меладзе высмеяли за странный клип со связанной девушкой, пикапом и конюшней

Интернет-пользователи с непониманием отнеслись к клипу российского исполнителя Валерия Меладзе на песню «Чего ты хочешь от меня?». Они попытались разобраться в сюжете музыкального видео в комментариях на YouTube.

В ролике Меладзе везет связанную молодую девушку (27-летнюю участницу конкурса красоты «Мисс Россия» 2016 года Анастасию Полхову) на пикапе. Он приводит ее на конюшню, где развязывает, после чего она угоняет его грузовик. Исполнитель в это время спрашивает у нее «Чего ты хочешь от меня?». В конце клипа девушка выпускает всех лошадей Меладзе и сжигает стог сена.

«В этом клипе непонятно, чего хочет Валера от этой девушки», — заявил автор самого популярного комментария.

«Впечатление, что папа наказывает дочку», — предположила другая интернет-пользовательница.

Меладзе предложили снимать в своих клипах более взрослых женщин: «Красивая девочка, но слишком молода для него, странно смотрится». «Привез бабу на конюшню и вот они там ********** [бесцельно проводят время]», — посетовал один из зрителей.

Ранее сообщалось, что сеть продуктовых магазинов «Перекресток» выпустила клип на композицию «Огуречный вайб».

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