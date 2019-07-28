Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП

В Челябинской области бывший вице-губернатор Андрей Косилов, занимающий сейчас пост директора агрохолдинга «Равис», стал виновником ДТП. Об этом сообщает региональное издание 74.ru со ссылкой на очевидцев.

Как сообщили изданию в региональном управлении МВД, авария произошла в 14:10 на 18-м километре автодороги Байрамгулово — Новоандреевка. Косилов на Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Веста». В результате ДТП водитель и два пассажира «Лады» были доставлены в больницу с травмами различной тяжести.

«Мы боимся, что замнут», — заявили очевидцы изданию. По их словам, Косилов был пьян.

Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.

Ранее четыре человека погибли и двое пострадали в лобовом столкновении на Киевском шоссе в Ленинградской области. Mitsubishi Pajero Sport проигнорировал знак «Обгон запрещен» и попытался обогнать автомобиль, выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Sorento. Погибли водители и пассажиры на передних сиденьях.

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