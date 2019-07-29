Стала известна причина задержки тела Дадашева в США

Бывший тренер российского боксера Максима Дадашева Руслан Дотдаев прокомментировал информацию о задержке с отправкой тела спортсмена в Россию. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Дотдаев заявил, что проблем с перевозкой тела нет. «Осталось получить справку о том, что никакой инфекции нет. В воскресенье никто не работал, поэтому справку получим сегодня», — рассказал тренер.

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Ранее 29 июля в Федерации бокса России сообщили, что отправка тела Дадашева из США в Санкт-Петербург задерживается. Отмечалось, что вопрос был отложен из-за проблем с документами.

Дадашев умер 23 июля, после поединка против пуэрториканца Сабриеля Матиаса. Сразу после боя спортсмен был госпитализирован, врачи диагностировали отек мозга. Россиянину сделали операцию, однако он не выжил.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев указал на нарушения, допущенные организаторами боя. В частности, он отметил, что они не проверили подлинность медицинских документов и не организовали оказание первой медицинской помощи на ринге.

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