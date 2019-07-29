Тело боксера Дадашева задержали в США

Отправка тела российского боксера Максима Дадашева из США в Санкт-Петербург задерживается. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.

Тело спортсмена должны были перевезти на родину во вторник, 30 июля, однако из-за проблем с документами вопрос был отложен до 31 июля или 1 августа.

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Дадашев умер 23 июля, после поединка против пуэрториканца Сабриеля Матиаса. Сразу после боя спортсмен был госпитализирован, врачи диагностировали отек мозга. Россиянину сделали операцию, однако он не выжил.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев указал на нарушения, допущенные организаторами боя. В частности, он отметил, что они не проверили подлинность медицинских документов, не организовали оказание первой медицинской помощи на ринге. Жена Дадашева назвала одним из виновников смерти боксера рефери, который не остановил поединок, несмотря на большое количество пропущенных спортсменом ударов.

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