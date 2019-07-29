Стало известно отношение россиян к электронным паспортам

Более половины россиян (59 процентов) оказались не готовы оформить электронные паспорта. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС.

Так, по данным социологов, 85 процентов опрошенных знают о введении электронных паспортов, однако иметь такой хотел бы всего 31 процент. Отмечается, что к замене старых паспортов новыми готовы в основном молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (41 процент).

Среди недостатков опрошенные назвали такие характеристики паспортов нового образца, как ненадежность (22 процента), риск сбоев в системе (8 процентов) и возможность утечки персональных данных третьим лицам в связи с потерей документа (4 процента). В числе достоинств россияне отметили следующие: возможность хранить все данные в одном документе (11 процентов), долговечность (8 процентов), компактность (8 процентов) и практичность (7 процентов).

Респонденты предположили, что наиболее полезными функциями электронного паспорта будут возможность его использования в качестве банковской карты (71 процент), функция хранения нескольких документов в одном (69 процентов), а также подпись и отправка документов в государственный орган без его обязательного посещения (68 процентов).

Опрос проводился 25 июля 2019 года, в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее, 17 июля, вице-премьер Максим Акимов показал образец будущих электронных паспортов россиян размером с пластиковую банковскую карту. Он продемонстрировал, что электронное удостоверение личности россиянина будет содержать информацию, которая в течение жизни человека не меняется, и такие данные, как фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, место проживания, водительские права, СНИЛС, ИНН и срок действия документа. На обратной стороне образца карты, показанной Акимовым, расположен буквенный и QR-код, а также голографическое изображение владельца. Каждый паспорт будет действовать 10 лет.

По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, замена бумажных паспортов электронными произойдет к 2024 году и будет проводиться поэтапно. По его словам, старые паспорта также будут действовать, чтобы переход был для россиян «комфортным и безболезненным». Акимов отметил, что власти не планируют проводить специальную кампанию по замене бумажных паспортов электронными. Так, если человек уже достиг 45-летнего возраста и получил паспорт, он сможет пользоваться документом «до гробовой доски», заявил Акимов.

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