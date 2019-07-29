Боевик ИГ сел за попытку нападения на российский собор

Суд вынес приговор члену террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Омару Алиеву, обвиняемому в попытке нападения на православный собор в Махачкале летом 2018 года. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает принадлежащее Георгию Березкину издание РБК со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры России.

Алиеву вменялись часть 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»), часть 1 статьи 30 («Приготовление к преступлению»), пункты «а» и «л» части 2 статьи 105 («Убийство»), части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия») УК РФ. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным следствия, в 2017 году в Беслане Алиев нашел самодельный пистолет и пять патронов к нему, которые затем незаконно хранил. В 2018-м вблизи дагестанского поселка Агачаул он записал на камеру мобильного телефона присягу на верность ИГ.

20 июня 2018-го он направился к Свято-Успенскому кафедральному собору, расположенному на улице Громова в Махачкале. При себе у него было уже найденное оружие, а также нож. Мужчину удалось задержать до того, как он напал на прихожан.

27 июня сообщалось, что полиция задержала жителя Сахалина, устроившего стрельбу в православном храме. 35-летний мужчина вошел в здание, выстрелил из пневматического пистолета в потолок и потребовал от служительницы иконы, крестики и другое церковное имущество. Женщина дала грабителю отпор, и он скрылся.

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