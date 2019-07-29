Разработан проект на благо миллионов россиян

Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Технологии беспроводной связи и интернета вещей» разработал проект предварительного национального стандарта, который в перспективе можно использовать в умных приборах учета для жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба государственного фонда фондов и института развития венчурного рынка России.

Разработанный стандарт позволяет легко объединять умные счетчики в единую систему, отметили в фонде.

«По результатам предварительных испытаний, сейчас это один из самых энергосберегающих протоколов, что критически важно для систем IoT в ЖКХ, так как обычно счетчики получают энергию лишь от встроенной батарейки ограниченной емкости, которой хватает только на несколько лет непрерывной работы», — пояснил руководитель Центра компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Дмитрий Лаконцев.

Задачи НТИ интегрированы в национальный проект «Наука», который был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей.

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