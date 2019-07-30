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Поцелуй теннисисток вызвал споры в сети

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Бельгийские теннисистки Элисон Ван Эйтванк и Грет Миннен поцеловались после матча на турнире в Карслруэ. Видео появилось в Twitter-аккаунте Сьюзанн Лэм.

Встреча завершилась победой Ван Эйтванк со счетом 6:4, 1:6, 6:1. После окончания матча спортсменки обнялись у корта и поцеловали друг друга в губы.

Мнение пользователей социальных сетей по поводу случившегося разделилось. Часть посчитала поведение спортсменок неприемлемым. «Они должны быть оштрафованы за пропаганду гомосексуализма», — заявил один из юзеров. Другие, наоборот, отметили смелость бельгиек. «Они меняют мир подобными поступками», — написал пользователь. «Нам нужно больше таких смелых девушек при нынешнем политическом состоянии», — согласился другой.

Ван Эйтванк и Миннен являются парой. Ван Эйтванк в интервью Outsports.com заявляла, что счастлива в отношениях, а ее родители гордятся ею.

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