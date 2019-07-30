Российскую экономику решили немного рассекретить

Попавшие под западные санкции российские компании смогут засекречивать меньше данных о себе, чем сейчас. О подготовке соответствующего законопроекта принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал глава департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.

Действующие правила дают компаниям, попавшим под санкции, возможность публиковать не всю информацию о себе. Это нужно в том числе для того, чтобы обезопасить партнеров и контрагентов, которые тоже могут попасть под ограничения из-за сотрудничества.

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«Существующая формулировка нас не вполне устраивает, потому что санкции бывают разные, и не во всех случаях исключения раскрытия обоснованы», — отметил Тимофеев. По его словам, право не раскрывать определенную информацию уместно, когда компания находится в санкционном списке правительства США — SDN. Американское законодательство предусматривает экстерриториальность принцип действия санкций — за связь с подсанкционным физическим или юридическим лицом грозит ответственность в виде таких же ограничений.

Однако этот принцип не действует в случае с санкциями других стран, в частности, Евросоюза или Украины. Он не работает даже применительно к американским секторальным ограничениям. По словам Тимофеева, в ближайшее время будет подготовлен соответствующий законопроект, который определит, какую информацию и в каких случаях можно скрывать.

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