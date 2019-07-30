В сети раскрыли мужские заблуждения насчет женских желаний

Пользователи Twitter поделились распространенными заблуждениями мужчин насчет того, чего хотят женщины. Свои посты на эту тему они сопровождали хэштегом #MenThinkWomenWant. Первым его употребил Twitter-аккаунт Thoughts from the Mancave.

Многие девушки обращали внимание на то, что материальные блага для них не на первом месте. «Женщинам не важно количество денег, марка машины и размер члена. Самое главное, чтобы мужчина с ней хорошо обращался», — высказалась одна из пользовательниц. «Мужчины думают, что женщинам нужны вещи... Просто дайте нам свое время», — добавляла другая.

С мнением женщин соглашался и парень с ником Trucker Bucky. «Большинство мужчин думают, что женщины хотят мускулы, накачанный пресс и толстый кошелек. Нет, они хотят, чтобы вы покупали все, что указано в списке покупок», — писал он.

CherylAnnSmithHolland отмечала, что женщины не всегда хотят секса. «Мужчины думают, что массаж всегда должен переходить в половой акт. Нет, просто потрите нам спину и все», — утверждала она.

Skyla Rayne осуждала тех, кто пристает к девушкам на улицах. «Мужчины думают, что женщины хотят, чтобы их окликали на улице, подходили к ним и говорили улыбаться, потому что они красивые. Нет, это просто раздражает», — возмущалась она.

Некоторые девушки подчеркивали свою независимость. «Мужчины думают, что женщины хотят, чтобы за ними ухаживали. Они ошибаются, вы нам не нужны», — делилась своим мнением Emma Flinders.

В мае 2019 года пользователи Twitter назвали самые нелепые заблуждения мужчин о женском организме.

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