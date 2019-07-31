Огромный камень в организме женщины помешал ей ходить в туалет

В американском городе Чикаго врачи удалили из мочевого пузыря пациентки камень размером с грейпфрут. Об этом сообщает издание Daily Mail.

56-летняя американка обратилась к врачам с жалобами на боли в животе и трудности с мочеиспусканием, которые она испытывала на протяжении трех дней. В течение шести месяцев ей приходилось бороться с болью, которую врачи лечили антибиотиками. Компьютерная томография показала, что в ее мочевом пузыре находится камень размером 11 на 11 на 10,4 сантиметра. Специалисты отметили, что камни такого размера встречаются редко.

Медики решили удалить его с помощью хирургического вмешательства, назначив пациентке предварительный курс антибиотиков. На третий день пребывания в больнице женщину выписали, сейчас ее почечная функция улучшилась.

Ранее сообщалось, что жителю китайской провинции Ухань понадобилась срочная хирургическая операция, чтобы удалить огромный камень в мочевом пузыре. Образование решили удалить как можно скорее, в противном случае мужчине грозила почечная недостаточность.

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