Врио главы Калмыкии рассказал Путину о проблемах с водой

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности Главы Республики Калмыкия Бату Хасиковым. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля в среду, 31 июля.

По словам Хасикова, в настоящий момент ключевой проблемой является обеспечение населения чистой питьевой водой. «Согласно данным Роспотребнадзора, только 74 процента людей, живущих в Калмыкии, имеют возможность потреблять чистую воду», — сказал он.

Он отметил, что денег в рамках федеральной программы «Чистая вода» недостаточно для обеспечения всех жителей. Кроме того, в регионе существуют проблемы с орошением земель, посетовал Хасиков.

«Калмыкия попала в список десяти регионов с низким уровнем социально-экономического развития, и сейчас под руководством Дмитрия Николаевича Кобылкина — Министра природных ресурсов [и экологии] Российской Федерации — мы готовим комплексный план по социально-экономическому развитию Калмыкии», — сказал врио губернатора.

В начале июля стало известно, что Калмыкия вошла в тройку регионов с наиболее низким уровнем дохода населения.

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