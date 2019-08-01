В лесах Курил нашли «золото драконов»

Ученые РАН обнаружили в ветровалах заповедника «Курильский» массовое скопление «золота драконов» — мха с необычными оптическими свойствами. Об этом сообщается на сайте особо охраняемой природной территории.

Исследование проводилось с 15 по 26 июля 2019 года в лесах заповедника, где находились ветровалы (буреломы), образующиеся, когда сильные ветра выворачивают с корнем сразу несколько деревьев. По словам специалистов, масштабные буреломы наблюдаются лишь в последние годы, что связано с увеличением силы тропических циклонов. Последние, в свою очередь, усиливаются из-за глобального потепления.

Буреломы способствовали возникновению идеальных условий для роста светящегося мха, или схистостеги перистой (Schistostega pennata), включенной в Красную книгу Сахалинской области. Мох, который также называют «золотом гоблинов» или «золотом драконов», растет в местах вывала деревьев. Из его спор вырастают нитчатые образования — протонемы, клетки которых имеют линзовидную форму. Они фокусируют рассеченный свет на хлоропластах, а отраженный свет воспринимается человеческим глазом как блеск золота.

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