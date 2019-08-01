Чемпион мира по боксу сядет в тюрьму на 18 лет за насилие над дочерью

Бывшего чемпиона мира по боксу в полусреднем весе аргентинца Карлоса Бальдомира приговорили к 18 годам тюремного заключения за насилие над дочерью. Об этом сообщает World Boxing News.

Следствие установило, что домогательства со стороны Бальдомира начались с тех пор, как дочке спортсмена исполнилось восемь лет. На спортсмена заявила его бывшая жена. Отмечается, что во время судебного заседания 48-летний аргентинец вел себя вызывающе.

Обвинение опиралось на показания 14 свидетелей. Бальдомир был признан виновным в нескольких эпизодах сексуального насилия над дочерью.

Бальдомир завершил карьеру в 2014 году. В июле 2006-го, одержав победу над Артуро Гатти, Бальдомир завоевал пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В ноябре того же года он лишился титула, уступив американцу Флойду Мэйуэзеру.

За свою карьеру Бальдомир одержал 49 побед и потерпел 16 поражений.

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