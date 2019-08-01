Навальный заявил об отравлении в спецприемнике

Алексей Навальный написал в Следственный комитет заявление о своем отравлении. Об этом в четверг, 1 августа, сообщил в Twitter его адвокат Вадим Кобзев.

«Алексей Навальный обратился в Зюзинский МРСО ГСУ СК России по Москве с заявлением о совершенном преступлении в связи с его отравлением в спецприемнике №1», — написал Кобзев.

Навальный со своим адвокатом попросили следствие назначить химико-токсикологическую судебную экспертизу для установления поражающего вещества и истребовать видео с камер наблюдения в спецприемнике.

В Следственном комитете «Ленте.ру» сообщили, что в настоящее время заявлений от Навального не зарегистрировано.

28 июля Навального госпитализировали с диагнозом «острая аллергическая реакция». У него сильно отекло лицо и покраснела кожа. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш отметила, что у него прежде никогда не было аллергии.

Позднее стало известно, что химико-токсикологическое исследование не нашло в биоматериалах Навального отравляющих веществ.

24 июля Навального задержали за призывы к участию в несогласованной акции оппозиции и в тот же день заключили под стражу на 30 дней. В начале текущего месяца Навальный также отбывал административное наказание — ему дали 10 суток ареста за участие в несогласованном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который был обвинен в покушении на сбыт наркотиков и отправлен под домашний арест, а позже отпущен за отсутствием доказательств вины.

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