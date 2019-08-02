Сооснователь Facebook раскошелился на дом в Сингапуре

Одна из самых дорогих сделок на мировом рынке жилья заключена в Сингапуре — анонимный покупатель приобрел дом на улице Нассим-роуд за 230 миллионов сингапурских долларов (около 11 миллиардов рублей). Об этом сообщает Mansion Global.

Сингапурские СМИ полагают, что роскошный особняк достался соучредителю социальной сети Facebook, бизнесмену бразильского происхождения Эдуардо Саверину. Он с 2009 года постоянно проживает и работает в Сингапуре.

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Дом расположен в центре города, на улице, где функционирует несколько посольств зарубежных стран. Предварительное соглашение о его продаже подписано еще в мае текущего года. Изначально имение планировалось реализовать за 250 миллионов сингапурских долларов (11,8 миллиарда рублей), то есть покупатель получил достаточно большую скидку.

Приобретенный особняк построен на участке в 0,8 гектара, в нем два этажа. На территории есть бассейн и теннисный корт.

Сингапур стабильно входит в десятку городов мира с самой дорогой недвижимостью. Портал Numbeo, собирающий информацию о ценах на жилье, продукты и услуги в разных странах, оценивает стоимость квадратного метра квартир в центре города в 25 тысяч сингапурских долларов (1,2 миллиона рублей).

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