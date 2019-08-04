В Минприроды отчитались о тушении лесных пожаров

Площадь лесных пожаров на территории страны уменьшилась. Об этом в воскресенье, 4 августа, «Ленте.ру» сообщили в Федеральном агентстве лесного хозяйства, находящемся в ведении Минприроды России.

По информации ведомства, по сравнению с предыдущими сутками зафиксировано сокращение количества пожаров на 19, а также уменьшение площади возграний на 166 409 гектаров.

Таким образом, по состоянию на 4 августа на территории лесного фонда страны продолжает действовать 461 лесной пожар на площади 2,9 миллиона гектаров, из которых 296 пожаров на 2,8 миллиона гектаров приходятся на труднодоступные и удаленные территории в Республике Саха, Красноярском крае и Иркутской области.

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Ранее в воскресенье сообщалось, что на Ольхоне собрались шаманы из нескольких регионов России, чтобы провести обряды по вызову дождя для спасения горящих сибирских лесов. На опубликованных в сети кадрах видно, как шаманы в национальных костюмах исполняют ритуальные танцы.

В нескольких регионах страны в связи с пожарами действует режим чрезвычайной ситуации. Счетная палата оценивала ущерб от бедствия за первое полугодие 2019-го в 2,4 миллиарда рублей. Потери за 2018 год оценили в 20 миллиардов рублей.

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