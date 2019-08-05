Девушка хотела сходить в туалет у обрыва и разбилась

Девушка искала укромное место на мысе южного побережья Великобритании Бичи-Хед, сорвалась с обрыва и погибла. Об этом пишет газета Eastbourne Herald.

В ночь на 25 марта 22-летняя Фэй Рид (Faye Reed) и ее подруги Чармэн Диксон (Charmane Dixon) и Николь Дэвис (Nicole Davies) ехали на машине на пассажирских сиденьях и пили джин с водкой. Диксон вспоминает, как в дороге они захотели в туалет и попросили водителя притормозить у маяка Belle Tout, расположенного на мысе Бичи-Хед.

«Все трое вышли из автомобиля и отправились на поиски укромного места. В это время было уже очень темно. Фэй шла впереди меня. Внезапно она громко закричала и исчезла», — рассказала полицейским Диксон в четверг, 1 августа.

Диксон сообщила о произошедшем водителю, который вызвал полицию. Прибывший экипаж обнаружил на месте ЧП двух подруг, которые ходили по мысу и отчаянно искали Рид. Детектив-сержант Крис Милнер (Chris Milner) подчеркнул, что обрыв и дорогу разделял узкий участок, заросший травой.

Тело Рид нашли у подножия мыса утром 25 марта. Проведенное расследование подтвердило, что девушка погибла в результате несчастного случая. Посмертный анализ крови выявил, что перед гибелью американка выпила незначительное количество алкоголя.

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