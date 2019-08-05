Люди рассказали о причинах многолетнего отказа от мытья

Все больше людей в мире присоединяются к тем, кто не использует мыло, гели для душа, а также шампуни. Все эти люди утверждают, что «не пахнут». О некоторых из них сообщает The Guardian.

Одним из тех, кто не принимает душ и ванну уже на протяжении 15 лет, является Дэвид Вишток (David Whitlock). Ранее мужчина работал инженером-химиком в Кембридже, и решение не мыться стало для него научным экспериментом. Вишток сообщил изданию, что в первые несколько месяцев не мыться было непривычно.

Со временем мужчина перестал скучать по водным процедурам. Дэвид также рассказал, что если случайно пачкает какую-то часть тела, то моет ее водой без мыла. Причиной отказа от привычного всем мытья мужчина называет вред мыла. По его словам, оно лишает кожу полезных масел и нарушает уровень pH. В отказе от мытья Дэвид видит еще один плюс — появление дополнительных свободных 15 минут в день.

Еще одна девушка рассказала изданию о своем эксперименте. Джеки Хон (Jackie Hong), канадский репортер из Юкона, не моется на протяжении девяти лет. Девушка отметила, что убирает всю грязь с тела руками. Также Хон сообщила, что решение приняла после того, как один артист сказал ей, что «не мылился уже на протяжении 20 лет».

Все люди, которые поделились с изданием своим опытом, считают, что микробы не приносят такого вреда организму, как вещества, содержащиеся в мыле. Также каждый из них уверяет, что тело не источает неприятных запахов.

В результате издание отметило, что большинство людей все еще согласны с пользой мыла.

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