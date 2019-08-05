Звезда сериала «Друзья» попросил рекордную сумму за свою квартиру

Звезда американского телесериала «Друзья» и фильма «Девять ярдов» актер Мэтью Перри продает пентхаус в Лос-Анджелесе, сообщает Mansion Global.

Квартиру общей площадью свыше 800 квадратных метров, венчающую один из небоскребов в центре города, он оценил в 35 миллионов долларов (2,3 миллиарда рублей). На сегодняшний день это самое дорогое предложение на местном рынке неиндивидуального жилья.

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В пентхаусе Перри четыре спальни, домашний кинотеатр и четыре просторных террасы. Квартира была недавно отремонтирована и обставлена современной мебелью. Актер купил объект в 2017-м, тогда сумма сделки составила 20 миллионов долларов. Он решил избавиться от недвижимости в Лос-Анджелесе, так как большую часть времени проводит в Нью-Йорке, сообщил источник Mansion Global.

Портал Numbeo, собирающий информацию о ценах на жилье, продукты и услуги в разных странах, оценивает стоимость квадратного метра квартир в центре Лос-Анджелеса в 7,5 тысячи долларов (490 тысяч рублей). За пределами центра «квадрат» стоит 4,8 тысячи долларов (314 тысяч рублей).

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