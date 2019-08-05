Шойгу направил специалистов на взрывающийся военный склад

Глава Минобороны Сергей Шойгу направил своего заместителя, генерала армии Дмитрия Булгакова с группой специалистов в Красноярский край, где горит склад с боеприпасами в воинской части. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 5 августа.

Они должны организовать мероприятия по оперативной ликвидации возгорания, говорится в сообщении военного ведомства.

О пожаре на территории воинской части в Ачинском районе стало известно днем 5 августа. По словам очевидцев и данным информационных агентств, произошло несколько взрывов. На складе боеприпасов находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра.

В радиусе 20 километров от горящего склада эвакуируют население. По последним данным, в результате взрывов пострадали четыре человека, двое их них госпитализированы с осколочными ранениями.

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