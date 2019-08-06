Сын известного в СССР тренера стал жертвой «профессионального соседа»

Москвич Максум Чарыев, сын заслуженного тренера СССР по легкой атлетике Рашида Чарыева, вступил в борьбу за недвижимость, доставшуюся ему от отца по наследству. Репортаж о конфликте показал телеканал НТВ.

Назар, старший сын тренера от первого брака, продал микродоли в двух загородных домах, построенных Чарыевым еще при жизни, постороннему человеку. Теперь тот не пускает внутрь других собственников. Чарыев считает, что новый совладелец недвижимости — Сергей Розов — не случайный покупатель, а «профессиональный сосед» — человек, чья задача заключается в принудительном лишении прав на недвижимость других собственников.

Материалы по теме «Наша квартира стала клеткой» Семья попала в неволю к квартирным рейдерам. Полиция не смогла помочь

Одну десятую первого коттеджа и одну пятую второго, по утверждениям Розова, он приобрел за 12 миллионов рублей. Теперь он хочет выкупить оставшиеся доли в двух домах менее чем за 2 миллиона рублей. Юрист семьи Сергей Лобанов уверен, что Розов пытается осуществить рейдерский захват недвижимости.

«Сергей Розов сказал, что будет война, что он сожжет дома», — рассказал Чарыев. На своей странице в Facebook он выразил благодарность съемочной команде НТВ «за прозрачное и правильное освещение моей ситуации». «А рейдерам хотел бы сказать отдельное спасибо за то, что делаете меня сильнее. Я никогда не остановлюсь», — добавил Чарыев.

Рашид Чарыев начинал тренерскую карьеру в Казахстане, в 1980-е работал старшим тренером сборной страны по метанию диска и подготовил таких выдающихся спортсменов, как экс-рекордсменка мира в метании диска, серебряный призер Кубка мира Галина Савинкова, олимпийский призер в толкании ядра Вячеслав Лыхо и других атлетов высокого уровня. Чарыев скончался в мае 2014 года на 80-м году жизни.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!