В тренерский штаб «Ливерпуля» пригласили серфера

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пригласил в свой штаб профессионального серфера Себастьяна Штойдтнера. Об этом сообщает The Times.

Немецкий специалист рассчитывает, что спортсмен поможет футболистам в борьбе со стрессом. Штойдтнер уже посетил тренировочную базу команды и провел с игроками занятие в бассейне, которое было посвящено изучению дыхательных техник. По информации источника, тренировка произвела на футболистов большое впечатление.

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В воскресенье, 4 августа, «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии встречался с «Манчестер Сити». Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались «горожане».

Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko.Sport возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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