Одесситов пригрозили оставить без тепла

Отопительный сезон в Одессе в 2019 году может быть сорван из-за задолженности производителей тепла. Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза Украины» на сайте компании.

По ее данным, общая задолженность Одесской ТЭЦ и коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» достигла почти 1,7 миллиарда гривен (4,3 миллиарда рублей). Для того чтобы Одесская ТЭЦ смогла покупать газ, ей нужно внести минимум 161 миллион гривен. Сумма платежа для «Теплоснабжения» составляет 222,4 миллиона гривен.

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«Нафтогаз призывает Фонд государственного имущества, который осуществляет управление Одесской ТЭЦ, а также местные органы власти принять безотлагательные и действенные меры для выполнения теплоснабжающими предприятиями города требований Положения о ПСО и условий заключенных с компанией договоров», — добавили в компании.

В июле глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа в том случае, если до начала отопительного сезона в подземные хранилища (ПХГ) не успеют закачать 20 миллиардов кубометров газа. Он назвал срыв плана по закачке газа в ПХГ проигранной газовой войной с Россией.

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