Уволенный композитор «Симпсонов» подал в суд на Fox из-за дискриминации

Американский композитор Альф Клаузен обвинил создателей мультсериала «Симпсоны» в дискриминации по возрастному признаку. Об этом сообщает USA Today.

78-летний музыкант заявил, что его уволили с позиции композитора «Симпсонов», которую он занимал 27 лет, из-за пожилого возраста. Он подал в суд на телекомпанию Fox.

Об уходе Клаузена стало известно в 2017 году. Создатели сериала утверждали, что хотят кардинально поменять музыкальное оформление «Симпсонов». После увольнения его заменили на компанию Bleeding Fingers Music, основанную Хансом Циммером, Расселом Эмануелем и Стивом Кофски.

Последним эпизодом «Симпсонов», в работе над которым принимал участие Клаузен, стала третья серия 29 сезона. Всего он создал музыку для более чем 560 эпизодов, а также получил две премии «Эмми» и 21 номинацию за саундтрек к мультсериалу. Клаузен также выступал композитором сериалов «Альф», «Детективное агентство "Лунный свет"» и фильмов серии «Голый пистолет».

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