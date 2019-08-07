Мощный взрыв в безопасной Дании признали преступлением

Взрыв, произошедший возле здания налоговой инспекции в датской столице Копенгагене, был спланированной атакой. Об этом сообщил на пресс-конференции главный инспектор полиции Йорген Берген Сков (Jorgen Bergen Skov), передает Reuters.

По его словам, «кто-то сделал это нарочно, это был не несчастный случай». В то же время кто именно стоит за нападением, пока неизвестно. Сков добавил, что в течение ночи велось активное и всестороннее расследование.

Отмечается, что ровно 16 лет назад налоговая инспекция также пострадала от взрыва, тогда случай признали вандализмом. При этом инспектор указал, что инциденты между собой не связаны.

«Подобное происшествие в центре столицы — это удар по нашему чувству безопасности, поэтому к вопросу мы подходим максимально серьезно», — отметила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Она добавила, что взрыв был «очень мощным».

Взрыв произошел поздно вечером 6 августа. В результате один человек получил легкие травмы. Более значительным оказался материальный ущерб: были выбиты стекла входных дверей и окна, повреждена металлическая облицовка возле главного входа в здание, расположенного чуть севернее центра Копенгагена. Утром 7 августа окружающие улицы были перекрыты.

Reuters отмечает, что в Дании одни из самых высоких налогов в мире, они идут в систему социального обеспечения. По данным опросов граждане страны как правило совершенно спокойно выплачивают нужные суммы. При этом страна гордится своей репутацией в сфере безопасности и социальной терпимости, поскольку серьезные нападения или насилие на ее территории крайне редки.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!