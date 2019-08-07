У семьи погибшей в Польше российской гандболистки задумали отобрать квартиру

Администрация города Крымска планирует изъять у родственников Екатерины Королевой — 20-летней российской гандболистки, погибшей в минувшем июле, — однокомнатную квартиру, выделенную спортсменке как сироте. Об этом сообщил дедушка Королевой, передает РИА Новости.

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Пенсионер отметил, что его внучка получила жилье от города и могла приватизировать его лишь спустя пять лет. Между тем с момента выделения квартиры до гибели спортсменки прошло только три года. «Она играла за сборную в Ставрополе и не жила в этой квартире, — пояснил Валерий Королев агентству. — Я все это время исправно оплачивал жилье». По словам дедушки, теперь городская администрация хочет расторгнуть заключенный с гандболисткой договор найма и передать недвижимость другой сироте.

Мужчина уже обратился к юристам, чтобы оспорить решение чиновников. Адвокаты полагают, что у родственников есть шанс сохранить право на недвижимость. Представитель администрации Крымского района Ольга Баранова тем временем сообщила агентству, что в случае смерти льготника, которому предоставлено жилье, договор с ним автоматически прерывается.

Екатерина Королева погибла, утонув в водоеме рядом с гандбольной площадкой. Это произошло после завершения чемпионата Европы, который проходил со 2 по 7 июля текущего года в польском Старе-Яблонки. Королева выступала за клуб «Ставрополье» на позиции левого крайнего. Она занималась гандболом с 15 лет.

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