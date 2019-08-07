Россиянин поборолся за соблюдение прав верующих и проиграл

Житель Нижнего Новгорода Виталий Груданов подал иск в суд с требованием сделать вход в один из объектов Владимиро-Суздальского музея-заповедника бесплатным. Октябрьский районный суд города Владимира отказался удовлетворить иск россиянина о нарушении «прав верующих», сообщает портал «Владимирские новости».

По информации издания, истец заявил в суде, что в Успенском соборе Владимира находится «важная для всех нижегородцев святыня» — мощи князя Юрия Всеволодовича. По его словам, верующие не должны платить за вход по 150 рублей, чтобы «поставить свечку или помолиться». «А как же соблюдение прав верующих? В этом случае они, безусловно, нарушаются», — отметил Груданов.

Начальник юридического отдела Владимиро-Суздальского музея-заповедника Ирина Филиппова, выступавшая в роли ответчика, заявила, что музей вправе требовать плату за вход, а Успенский собор находится в федеральной собственности и ведении заповедника. Кроме того, вырученные деньги идут на реставрацию комплекса и выполнение охранных обязательств.

Отмечается, что представители РПЦ не явились в зал суда, но выслали официальный ответ с просьбой отказать Груданову в иске. Россиянин намерен обжаловать решение суда.

Ранее, в марте, житель села Долгодеревенское Челябинской области обратился в прокуратуру с требованием проверить Свято-Симеоновский кафедральный собор на предмет незаконной торговли. Поводом послужил отказ в 50-процентной скидке на икону. Мужчина не согласился с заявленной ценой и обвинил церковь в оскорблении чувств верующих.

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