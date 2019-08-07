OneWeb отозвала заявку на создание глобального российского интернета

OneWeb отозвала заявку на выделение частот для развертывания широкополосного спутникового интернета в России. Причиной называется несоответствие новым требованиям к иностранным спутниковым системам, которые необходимо устранить перед подачей новой, переработанной заявки. Об этом сообщается на сайте компании.

По словам Михаила Кайгородова, нового коммерческого директора OneWeb в России, компания обязуется выполнять требования, предусмотренные законодательством тех стран, где будет работать система, и будет сотрудничать с государственными органами для обеспечения соответствия с этими требованиями.

В конце июня Государственная комиссия по радиочастотам отказала британской глобальной системе широкополосного спутникового интернета OneWeb в частотах для работы в России. Против выделения частот выступили все члены госкомиссии, а наиболее вероятной причиной отказа назвали позицию силовиков, опасающихся невозможности контролировать западного оператора.

В мае 2018 года заместитель гендиректора по стратегическому развитию и инновациям компании РКС («Российские космические системы») Евгений Нестеров заявил, что реализация российского проекта спутникового интернета «Эфир», который призван конкурировать с системами OneWeb и Starlink, потребует около 300 миллиардов рублей.

В рамках проекта OneWeb в июне 2015 года «Роскосмос» заключил контракт с европейским космическим перевозчиком Arianspace, предусматривающим доставку космических аппаратов спутниковой связи на орбиту при помощи ракет «Союз-2».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!