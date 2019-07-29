Россиян оставят без OneWeb

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отказала британской глобальной системе широкополосного спутникового интернета OneWeb в частотах для работы в России, сообщил «Коммерсантъ» замминистра связи Олег Иванов.

По его словам, против выделения частот выступили все члены госкомиссии. Наиболее вероятной причиной отказа называется позиция силовиков, которые опасаются невозможности контролировать западного оператора.

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Издание отмечает, что место OneWeb в России может занять глобальная многофункциональная инфокоммуникационная спутниковая система (ГМИСС) «Эфир», на создание которой в настоящее время пока не найдены инвесторы.

В феврале гендиректор «Гонца» Дмитрий Баканов сообщил, что отношение Федеальной службы безопасности (ФСБ) к развертыванию системы OneWeb на территории России обусловлено необходимостью выполнения «набора стандартных регуляторных требований к иностранным спутниковым системам».

В мае 2018 года заместитель гендиректора по стратегическому развитию и инновациям компании РКС («Российские космические системы») Евгений Нестеров заявил, что реализация российского проекта спутникового интернета «Эфир», который призван конкурировать с системами OneWeb и Starlink, потребует около 300 миллиардов рублей.

В рамках проекта OneWeb в июне 2015 года «Роскосмос» заключил контракт с европейским космическим перевозчиком Arianspace, предусматривающим доставку космических аппаратов спутниковой связи на орбиту при помощи ракет «Союз-2».

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